Жителів Донецька, які не платять за тепло, чекає доля Гітлера? (фото)

У Донецьку з`явилися білборди, на яких жителі Донецька, які мають заборгованість за послуги теплопостачання, зображені у вигляді людини, схожої на Гітлера, повідомляє Остров.

Керівництва ККП «Донецкгортеплосеть» підтвердило, що, дійсно, в рамках інформаційно-роз`яснювальної кампанії на території міста за замовленням тепломережі встановлено три рекламні конструкції – дефіцит коштів не дозволяє ширше застосовувати засоби зовнішньої реклами. Гасло кампанії: «Кто не платит за тепло – будет наказан!».

Перший заступник директора ККП «Донецкгортеплосеть» Олександр Семченко в коментарі «Комунальному порталу» заявив наступне. «Використання персонажа, схожого на Адольфа Гітлера в ролі неплатника, не випадкове. По-перше, використання цього образу дозволяє показати жителям міста, що боржник – це, по суті, той же ворог. Саме з вини злісних боржників страждають усі жителі міста. Підприємство через низький рівень платежів змушене постійно недоплачувати за газ, унаслідок чого опалювальний сезон в Донецьку проходив під щоденною загрозою відключення котельних. Ми недовклали в ремонти і модернізацію виробництва. У результаті наші аварійні служби працювали з величезним навантаженням, і значних перебоїв з теплом вдалося уникнути завдяки самовідданості наших працівників. По-друге, використання образу саме розгромленого, переможеного ворога нагадує боржникам про неминучість покарання за зневагу до платежів за тепло. Тільки минулого року нами було подано до суду більше 14 тисяч позовів, арештовано 100 квартир, декілька тисяч боржників було обмежено в отриманні тепла і гарячої води до повного погашення боргу».