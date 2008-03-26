Телефонний «терорист» попсував нерви відвідувачам київського ЦУМу
13:00, 26 березня 2008Суспільство
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Проводилася евакуація
Центральний універмаг Києва поновив свою роботу після закінчення перевірки його приміщень на наявність вибухових речовин.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС у Києві.
Згідно з повідомленням, в результаті проведених фахівцями заходів вибухових речовин виявлено не було, і об 11.30 ЦУМ продовжив працювати.
Зараз міліція розшукує людину, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування універмагу.
Як повідомлялося, приблизно о 10.00 на телефонну лінію 02 надійшло повідомлення про замінування ЦУМу. У зв’язку з цим було проведено евакуацію співробітників та відвідувачів універмагу.
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