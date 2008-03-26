Телефонний «терорист» попсував нерви відвідувачам київського ЦУМу

Центральний універмаг Києва поновив свою роботу після закінчення перевірки його приміщень на наявність вибухових речовин.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МВС у Києві.

Згідно з повідомленням, в результаті проведених фахівцями заходів вибухових речовин виявлено не було, і об 11.30 ЦУМ продовжив працювати.

Зараз міліція розшукує людину, яка зробила неправдиве повідомлення про замінування універмагу.

Як повідомлялося, приблизно о 10.00 на телефонну лінію 02 надійшло повідомлення про замінування ЦУМу. У зв’язку з цим було проведено евакуацію співробітників та відвідувачів універмагу.