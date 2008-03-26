У Києві «Maccofee» робили з бурого порошку

Співробітники Управління податкової міліції столиці ліквідували крупний підпільний цех з виробництва фальсифікованої кави.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, цех розміщувався в одному з гаражних кооперативів міста.

“Про масштаби незаконного виробництва свідчили багатометрові рулони пакувальних матеріалів, тисячі етикеток з написами «Петровська слобода», «Maccofee», гори скляних і металевих банок, мішки з чорним і бурим порошком”, йдеться у повідомленні.

За даними податківців, виробники фальсифікату змішували незначну кількість справжньої кави (для додання запаху) із сурогатним порошком бурого або чорного кольору сумнівного походження. Отримана суміш розфасовувалася в яскраві пакетики.

Оформлений таким чином сурогат під виглядом справжньої кави надходив на міські ринки і лотки. Жодних документів, що свідчать про походження продуктів і про їх якість, у підприємців не було.

Обладнання цеху і товар загальною вартістю 1,6 млн. грн. вилучені.