У Лисичанську відкрилася Луганська обласна дитяча лікарня (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної адміністрації з посиланням на голову Геннадія Москаля, медична установа прийматиме пацієнтів з усієї області по обидві сторони лінії розмежування вогню. Лікарня відкрита на базі міської дитячої лікарні.

У медустанову поставлено сучасне медичне обладнання, яке наприкінці лютого прибуло до Сєвєродонецька з Данії. Облаштовано три нових операційних блоки, оновлено відділення реанімації і відділення патології новонароджених.

Читайте такожУ Попасній відкрили перший добровольчий мобільний госпітальКрім того, тут працюватимуть три кафедри Луганського державного медичного університету, тому лікарня, в якій зараз 160 ліжок, має статус клінічної.

Також найближчим часом планується створення тут обласного онкологічного диспансеру, зараз його тимчасово розміщено у Кременній, де лікарі приймають пацієнтів з усієї області і проводять операції.

Москаль відзначив, що керівництво області має намір приймати на роботу лікарів з окупованих територій.