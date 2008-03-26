Новий фармацевтичний комплекс на Київщині вироблятиме ”генерики”

Сьогодні в місті Бориспіль Київської області відбулося урочисте відкриття унікального комплексу з виробництва імунобіологічних і хіміко-фармацевтичних препаратів Науково-виробничого онкологічного і кардіологічного центру «Макс-Велл».

Як повідомили УНІАН у компанії НВОКЦ «Макс-Велл», унікальність цього підприємства полягає і тому, що воно спочатку було спроектоване і побудоване згідно зі стандартамм GMP (Good Manufacturing Practice) – загальносвітових правил виробництва лікарських препаратів. Крім того, на підприємстві вироблятимуться як хіміко-фармацевтичні, так і імунобіологічні препарати, що є інновацією не тільки для України, але й для практики країн СНД.

«Виробничі потужності заводу, що не має аналогів в Україні, дозволять щорічно виробляти більш як 200 млн. капсул, близько 150 млн. пігулок, 60 млн. флаконів, 30 млн. презаповнених шприців і 30 млн. суппозіторіїв. Саме тут вироблятимуться препарати для лікування онкологічних, кардіологічних і тяжких вірусних захворювань», - повідомив генеральний директор НВОКЦ «Макс-Велл» Володимир БУГАЙЧУК.

Крім того, «Макс-Велл» планує зосередитися на виробництві генериків – лікарських засобів, які є аналогами препаратів, що розроблені і випускаються відомими фармацевтичними виробниками і довели свою ефективність.

«Такий підхід дозволить істотно скоротити вартість препаратів, що виробляються, а значить українці одержать більш дешеві, але не менш ефективні ліки від найпоширеніших сьогодні захворювань», - зазначив В.БУГАЙЧУК.

Науково-виробничий онкологічний і кардіологічний центр «Макс-Велл» - це перший в Україні і найбільший на пострадянському просторі профільний комплекс, який об`єднує поліклінічний центр з діагностики і лікування кардіологічних і онкологічних захворювань, виробництво лікарських препаратів і науково-дослідний центр. На даний момент НВОКЦ «Макс-Велл» є найбільшою міжнародною інвестицією в українську фармацевтичну галузь. Загальний обсяг інвестицій в цей проект вже більш як 90 млн. доларів, а найближчим часом сума вкладень зросте до 130 млн. доларів. Інвестиційний фонд проекту будівництва заводу в Україні формував голова Ради Директорів АТ "БТА Банк" Мухтар АБЛЯЗОВ, чий авторитет відомий як в СНД, так і в країнах Європи і США.