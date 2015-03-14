На звільнених від бойовиків територіях виявили чотири схованки зі зброєю та вибухівкою

Протягом останнього тижня на звільнених від терористів територіях знайдено та знешкоджено чотири схованки зі зброєю та вибухівкою, які залишили після себе бойовики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

За його словами, на околиці Слов’янська, біля залізничної колії, виявлено приховані у лісосмузі ПЗРК «Стріла-2М» у бойовому стані. "Це місце у минулому році використовувалося противником у якості вогневої точки при обстрілах позицій та літаків ЗСУ у районі легендарної гори Карачун", - сказав Лисенко.

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Також під час перевірки території дитячого оздоровчого табору "Кримське", розташованого у лісовому масиві поблизу річки Сіверський Донець, зі схованки вилучено 6 гранат ВОГ-25 для підствольного гранатомета, значну кількість набоїв до автомата АК-74, ручні гранати РГД-5 та Ф-1, військову амуніцію.

Крім того, у Краматорську на території цементного заводу було виявлено склад боєприпасів бойовиків - вилучено 5 мін, 12 гранат та 30 снарядів, а в Артемівську на березі річки Бахмутка в покинутій будівлі виявлено 10 тротилових шашок загальною вагою майже 3 кг та підривну машинку.