Негода вбила одного українця
Ще на одного впало дерево
Внаслідок сильного вітру, що спостерігався минулої доби у Дніпропетровській області (до 22 метрів на секунду), у Павлограді один чоловік загинув, 14-річного хлопця травмовано.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Дніпропетровській області.
49-річний місцевий житель загинув внаслідок руйнування паркану, підліток був травмований під час падіння дерева.
Потерпілого з травмами голови і ноги госпіталізовано до лікарні.
Негода призвела до падінь дерев у п’яти районах Дніпропетровська. Так, у Червоногвардійському районі було пошкоджено вантажний автомобіль і газопровід низького тиску діаметром 100 мм. Цілісність газопроводу не порушено.
В Амур-Нижньодніпровському районі тимчасово було припинено трамвайний рух, у Жовтневому районі дерево, що впало, зруйнувало легковий автомобіль «Нісан».
У селі Новолатівка Широківського району вітром зірвано частину даху на зерноскладі.