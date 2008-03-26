Негода вбила одного українця

Внаслідок сильного вітру, що спостерігався минулої доби у Дніпропетровській області (до 22 метрів на секунду), у Павлограді один чоловік загинув, 14-річного хлопця травмовано.

Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС у Дніпропетровській області.

49-річний місцевий житель загинув внаслідок руйнування паркану, підліток був травмований під час падіння дерева.

Потерпілого з травмами голови і ноги госпіталізовано до лікарні.

Негода призвела до падінь дерев у п’яти районах Дніпропетровська. Так, у Червоногвардійському районі було пошкоджено вантажний автомобіль і газопровід низького тиску діаметром 100 мм. Цілісність газопроводу не порушено.

В Амур-Нижньодніпровському районі тимчасово було припинено трамвайний рух, у Жовтневому районі дерево, що впало, зруйнувало легковий автомобіль «Нісан».

У селі Новолатівка Широківського району вітром зірвано частину даху на зерноскладі.