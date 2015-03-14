Савченко вкрай небажано відновлювати голодування - українські лікарі

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив один з адвокатів української льотчиці Микола Полозов.

"Лікарі сказали Надії про вкрай небажане відновлення голодування. Негативні наслідки настануть набагато швидше", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУкраїнські лікарі: Савченко має постійно перебувати під наглядом медиків

Раніше УНІАН повідомляв, що, за словами українських лікарів, які сьогодні відвідали Савченко, стан її здоров'я задовільний, загрози її життю на даний момент немає. Однак одна з рекомендацій української сторони була, щоб весь період, поки Надія виходить з голодування, а цей період повинен дорівнювати часу голодування - це майже два місяці, вона повинна перебувати в лікарні під спостереженням лікарів із постійним моніторингом показників її здоров`я.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українські лікарі більше 5 годин оглядали в СІЗО Савченко.

Напередодні, 13 березня, їх не пустили до полоненої української льотчиці.

Сьогодні лікарів доставив до СІЗО начальник консульського відділу при посольстві України в Москві Геннадій Брескаленко.

Він зазначив, що зустріч стала можливою завдяки сприянню уповноваженого з прав людини в РФ Елли Памфілової.