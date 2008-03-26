Україна депортувала «злодія в законі»

З території України депортовано чергового «злодія в законі».

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, зокрема, працівники Управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в Одеській області напередодні ввечері видворили з України громадянина Молдови Малхаза ДЖАПАРІДЗЕ (1964 р.н.), уродженця Грузії, відомого у кримінальному світі як "злодій в законі" на прізвисько "Малхаз".

За даними прес-служби, Приморський районний суд Одеса 25 березня задовольнив позов ГУ МВС України в Одеській області про примусове видворення з території України М.ДЖАПАРІДЗЕ за порушення паспортного режиму та заборонив йому в’їзд на територію України терміном на 5 років. М.ДЖАПАРІДЗЕ знаходився в Україні без законних підстав та ухилявся від виїзду до Республіки Молдова, чим порушив ст. 32 закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

Як повідомлялося, М.ДЖАПАРІДЗЕ був затриманий у Херсоні 13 лютого цього року. У 2007 році він був оголошений в міжнародний розшук Республікою Молдова за втечу з-під варти. М.ДЖАПАРІДЗЕ раніше був судимий 5 разів за крадіжки, зокрема квартирні, незаконне зберігання зброї і наркотиків, здирництво.