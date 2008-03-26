Мер Донецька розбереться, хто робив ”креатив” під Гітлера

Донецький міський голова Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО назвав "черговою дурістю" бігборди, що з`явилися в місті, на яких неплатників за послуги теплопостачання зобразили у вигляді лідера нацистської Німеччини Адольфа Гітлера.

Як передає кореспондент УНІАН, про це мер сказав сьогодні на зустрічі з журналістами, коментуючи факт появи таких бігбордів на вулицях Донецька.

"Це дурість чергова. Інакше я не можу назвати", - сказав О.ЛУК’ЯНЧЕНКО, додавши: "Безумовно, я дам команду. Я розберуся - хто який креатив робив".

На питання журналістів, чи буде знято ці рекламні щити, О.ЛУК’ЯНЧЕНКО відповів ствердно.

Як повідомлялося, в Донецьку з`явилися бігборди, на яких жителі міста, які мають заборгованість за послуги теплопостачання, зображені у вигляді людини, схожої на А.Гітлера.

Керівництва ККП "Донецькміськтепломережа" підтвердило, що, дійсно, в рамках інформаційно-роз`яснювальної кампанії на території міста на замовлення тепломережі встановлені три рекламні конструкції – дефіцит коштів не дозволяє ширше застосовувати засоби зовнішньої реклами. Гасло кампанії: "Хто не платить за тепло – буде покараний!".

Автором ідеї, втіленої в бігбордах, став перший заступник директора ККП "Донецькміськтепломережа" Олександр СЕМЧЕНКО, політолог за освітою.