Підписано угоду України з Німеччиною про фінансову співпрацю

Підписано угоду про фінансову співпрацю між урядами України і Німеччини.

Як передає кореспондент УНІАН, з українського боку угоду підписав міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, з німецького - Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні Рейнгард ШЕФЕРС.

Під час підписання Б.ДАНИЛИШИН відзначив, що в Україні Німеччину розглядають як одного з найважливіших політичних і економічних партнерів. Так, за обсягом зовнішньоекономічних операцій з Україною Німеччина посідає перше місце серед країн Європи, а також продовжує утримувати першість за обсягами прямих інвестицій в економіку нашої країни.

Також Б.ДАНИЛИШИН наголосив, що уряд України високо оцінює фінансову і технічну співпрацю з урядом ФРН, який за обсягами наданої фінансової допомоги Україні є для нашої держави найважливішим партнером.

За словами Б.ДАНИЛИШИНА, Україна зацікавлена в подальшому отриманні фінансової і технічної допомоги у сферах, які є пріоритетними для фінансування німецькою стороною, зокрема, це підвищення енергоефективності і енергозбереження; модернізація енергетичних об`єктів, зокрема реконструкція гідро- і теплоелектростанцій; використання альтернативних джерел енергії тощо.