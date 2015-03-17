В Україні склалися унікальні умови для відновлення кіновиробництва - міністр культури

Зараз в Україні склалися унікальні умови для того, щоб почати відновлення повноцінного національного кіновиробництва.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр – міністр культури України В’ячеслав Кириленко на зустрічі з представниками телеканалів, кінотеатрів, інтернет-провайдерами, продюсерами та кінодистриб’юторами, присвяченій введенню збору на підтримку українського кінематографу, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«В Україні склалися унікальні умови для того, щоб почати відновлення кінопроцесу, а згодом поставити його на конвеєр. Саме зараз інтерес до українського кіно та культури загалом є дуже високим, на фоні агресії з боку Росії, яка поки залишається основним постачальником контенту, принаймні для телебачення. У нас є багато талановитих режисерів і багато подій в країні, про які можна і треба знімати кіно», - сказав Кириленко.

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За його словами, за умови хронічного браку коштів в загальному фонді держбюджету, доцільно буде використати інший механізм стимулювання кіновиробництва, який вже зарекомендував себе, зокрема у Франції та Польщі, – окремий збір на підтримку національного кіно.

«Зараз такий законопроект знаходиться на погодженні в уряді, ми також хочемо обговорити його з усіма учасниками кіно- та телеринку та іншими зацікавленими сторонами», - зазначив Кириленко. Віце-прем’єр також запевнив, що громадськість братиме безпосередню участь у розподілі акумульованих коштів.