Хто проплатить виклик 4 тисяч міліціонерів до Бахчисараю

Головне управління МВС України в Автономній Республіці Крим має намір в судовому порядку вимагати відшкодування витрат міліції, здійснених при підтримці громадського порядку в ході протистояння між слов`янським і кримськотатарським населенням через територію ринку в Бахчисараї.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Центр громадських зв`язків кримського ГУ МВС.

"Тільки своєчасно вжиті міліцією рішучі заходи з введення додаткових сил і резервів дозволили забезпечити в Бахчисараї відносну стабільність і не допустити подальшого розвитку локального конфлікту", - зазначає ЦГЗ.

За його інформацією, для цих цілей з 8 по 14 липня до охорони громадського порядку в Бахчисараї залучатися 4140 працівників міліції, зокрема 2450 співробітників територіальних ОВС і 1690 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС України. "Тільки добове утримання особового складу за тиждень і його доставка до місця несення служби становили понад 156 тисяч гривень", - зазначає кримський Главк МВС.

Як повідомляє Центр громадських зв’язків, з Державного бюджету України фінансується тільки заробітна плата працівників міліції, а решта витрат на забезпечення діяльності правоохоронних органів, охорону громадського порядку і боротьбу із злочинністю покладаються на місцеві бюджети. "Ми маємо намір вимагати в судовому порядку відшкодування витрат від організаторів акцій, - зазначає кримська міліція. Аналогічна відповідальність повинна покладатися і на органи місцевого самоврядування, оскільки цих матеріальних витрат можна було б уникнути за умови їх професійного відношення до справи".

Як повідомляв УНІАН, кримські татари вважають, що ринок споживчого товариства займає територію давнього мусульманського кладовища "Азізлер", тому вимагають від торговців перенести ринок в інше місце. Керівництво ринку не має наміру це робити. 8 липня в Бахчисараї на території ринку відбулася масова бійка слов`ян і татар, в якій постраждало декілька чоловік.