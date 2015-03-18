МЗС: громадян України серед загиблих в музеї Тунісу немає

Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Перебийніс.

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"За інформацією посольства України в Тунісі, українських громадян серед загиблих в результаті терористичної атаки в столичному музеї Бардо немає", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна суворо засудила теракт із захопленням заручників в музеї Бардо в столиці Тунісу, в результаті якого загинули більше 20 іноземців і громадян Тунісу.

Серед загиблих - громадяни Польщі, Іспанії, Німеччини, Італії.