МЗС: громадян України серед загиблих в музеї Тунісу немає
20:46, 18 березня 2015Суспільство
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Українських громадян серед загиблих в результаті нападу терористів на музей Бардо в столиці Тунісу немає.
REUTERS
Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ (МЗС) Євген Перебийніс.
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"За інформацією посольства України в Тунісі, українських громадян серед загиблих в результаті терористичної атаки в столичному музеї Бардо немає", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, Україна суворо засудила теракт із захопленням заручників в музеї Бардо в столиці Тунісу, в результаті якого загинули більше 20 іноземців і громадян Тунісу.
Серед загиблих - громадяни Польщі, Іспанії, Німеччини, Італії.
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