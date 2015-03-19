У п'ятницю до України прийде сонячна і тепла погода, температура підніметься до +12

Вночі в межах України 0-5 тепла, на заході до 2 градусів морозу. Опади у вигляді дощу та мокрого снігу втримаються в південно-західній частині України. Сильний вітер залишиться на півдні. На решті території України очікується переважно суха сонячна погода. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині місцями очікується невеликий дощ і мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень 0-8 тепла, на Закарпатті до 10-12 градусів тепла.

У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, місцями до 2 морозу, вдень 0-7 градусів тепла.

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У центральній частині буде переважно сухо. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 2-7, місцями до 10-12 градусів тепла.

У східних областях - без опадів. Температура повітря вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень 2-7 градусів тепла, місцями до 10 тепла.

У південній частині - місцями невеликі дощі з мокрим снігом, на Запоріжжі очікується суха погода. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 6-12 градусів тепла.

У Києві завтра очікується суха переважно сонячна погода. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 6-8 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується північно-західний, на сході і півдні - західний 5-12 м/с, на півдні місцями пориви 15-20 м/с.