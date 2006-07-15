На фестивалі в Шешорах (фото)

Цього року у Міжнародному фестивалі етнічної музики та ленд-арту в Шешорах (Івано-Франківщина) брали участь народні колективи з Молдови, Естонії, Німеччини, Чехії, Польщі, Великобританії, Росії, Румунії та України. Програма фестивалю складалася з виступів народних колективів країн-учасниць. На постійно діючих чотирьох майданчиках проходили майстерні з українських, ірландських, естонських та східних танців. Окрім того, народні майстри навчали публіку традиційним ремеслам: ткацтву, розпису по склу, виготовленню сирних коників, ляльок-мотанок (на фото) та ін.