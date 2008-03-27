Вертоліт з 13 українськими прикордонниками впав у Чорне море

У Чорному морі зазнав катастрофи вертоліт Мі-8 Державної прикордонної служби України.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби МНС України Ігор КРОЛЬ.

“Сьогодні орієнтовно о 11.06 із аеропорту Одеси вилетів вертоліт Державної прикордонної служби України, на борту якого перебувало 13 людей: 10 пасажирів і троє членів екіпажу. Вертоліт мав приземлитися о 11.45 на острові Зміїний, але туди він не долетів”, - сказав І.КРОЛЬ.

Він зауважив, що з цих 13-ти осіб, 12 - військовослужбовці Держприкордонслужби і один цивільний працівник – електрик.

І.КРОЛЬ наголосив, що було розпочато пошуково-рятувальні роботи. Зокрема, за наказом керівництва МНС у район пошуку вилетів черговий вертоліт МНС з аеропорту Херсона і черговий вертоліт Держприкордонслужби - з Одеси. Крім того, до пошуку долучились прикордонні катери, які несли службу з охорони державного кордону в акваторії Чорного моря.

“Близько 13-ї години у районі острова Полуденний був виявлений на мілині перевернутий вертоліт”, – повідомив він.

І.КРОЛЬ наголосив, що за декілька хвилин був знайдений один живий чоловік, який був піднятий на борт катера, а потім перевезений вертольотом до одного з медичних закладів Одеси.

“Зараз тривають пошуково-рятувальні роботи силами МНС і Прикордонних військ. У район пошуку також вилетіла оперативна група МНС на чолі з міністром Володимиром ШАНДРОЮ”, - повідомив І.КРОЛЬ, додавши, що доля 12 осіб поки невідома.