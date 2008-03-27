В останні дні березня в Україні потеплішає

28 березня на території України за прогнозами синоптиків очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, вдень у Криму місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, на узбережжі морів 0-3° тепла; вдень 8-13°, на Закарпатті до 15° тепла; в Карпатах вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

29-30 березня утримається мінлива хмарність, без опадів, лише на крайньому заході, а 30 березня і на півдні місцями пройдуть невеликі дощі, в Криму помірні дощі, подекуди з грозами. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, в Карпатах і на півночі Лівобережжя 0-4° морозу; вдень 10-15° тепла, на узбережжі морів та в Карпатах 6-10° тепла.

31 березня - 1 квітня очікуються невеликі та помірні дощі, подекуди з грозами; лише в західних, а 31 березня і в північних областях без істотних опадів. Температура вночі 1-8° тепла, в західних, 31 березня і в північних областях місцями 0-2° морозу; вдень 8-14° тепла, на крайньому заході до 18°.

У м.Києві та області 28 березня буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 10-12° тепла, по області вночі 1-6° морозу, вдень 8-13° тепла.

29-30 березня - мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура 0-5° тепла, вдень 10-15°.

31 березня - без істотних опадів, 1 квітня пройде невеликий дощ. Температура вночі 1-6° тепла, 31 березня місцями 0-1° морозу; вдень 8-14° тепла.