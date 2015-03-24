РЕН ТВ повідомляє про затримання журналіста під час поховання сина Януковича

Згідно з повідомленням, на час поховання спецслужби посилили режим охорони: журналіста затримали і не відпускали доти, поки церемонія не закінчилася, пише Українська правда.

Видання зазначає, що прощальна процедура відбувался під охороною. Джипи і автомобілі з представницькими номерами під'їжджали до цвинтаря в Севастополі, але на сам цвинтар дозволялося пройти лише тим, хто був у списках у міцних чоловіків, які пильнували безпеку під час церемонії.

За повідомленням "ІА Крим Медіа" з посиланням на очевидців, Віктора Януковича-молодшого поховали в Севастополі на братському цвинтарі часів Кримської війни, розташованому на Північному боці міста.

Видання зазначає, що церемонія відспівування відбувался в пірамідальному храмі Святого Миколая, розташованому на цвинтарі, в режимі суворої секретності.

Згідно з інформацією, до 17:30 на цвинтар нікого не пропускали - територія була оточена людьми в цивільному і камуфляжі.

Кореспондент агентства "ІА Крим Медіа" з місця подій повідомив, що в церковному секторі цвинтаря у понеділок з'явилося свіже поховання з дерев'яним хрестом без вказаного імені покійного.

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Біля цвинтаря були припарковані автомобілі, в основному з донецькими і київськими номерами.

Раніше повідомлялося про можливу загибель на озері Байкал в РФ Віктора Януковича-молодшого, який нібито перебував за кермом машини, провалився під лід і потонув.

Місцеве МНС повідомило про факт аварії, крім того, повідомлялося, що водієм був Віктор Давидов. Давидова - дівоче прізвище бабусі Віктора Януковича-молодшого.

Пізніше нардеп Антон Геращенко, з посиланням на власні джерела,виклав подробиці загибелі Януковича-молодшого.

Офіційних коментарів з повідомленнями ЗМІ про долю Януковича-молодшого не надходило.

У ЗМІ також є багато суперечливої ​​інформації про поховання сина екс-президента України.