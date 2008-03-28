Турчинов називає одну з причин подорожчання бензину

Перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає однією з причин подорожчання бензину ситуацію на Кременчуцькому НПЗ.

Про це він заявив в ефірі «5-го каналу».

«Є спроби нагнітати ситуацію, є спроби створювати штучну проблему. Коли ми говоримо про бензин, одне з найпотужніших підприємств з виробництва бензину - Кременчуцький НПЗ – досі, не дивлячись на те, що у держави там 62%, ми не можемо змінити керівництво заводу, тому що компанія, пов`язана з «ПриватБанком», має 1%, і захопила керівництво заводом, контролює ситуацію, створюючи штучну бензинову кризу, закриваючи заправки і штучно підвищуючи ціни», - сказав перший віце-прем`єр.

«Якби у них не було прикриття на дуже високому рівні – в Секретаріаті Президента – ми б цю проблему вирішили набагато швидше», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Укртатнафта» створене в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства складає 18,6 млн. тонн переробки нафти в рік.

61,346% акцій "Укртатнафти" належать державі і передані до статутного фонду НАК «Нафтогаз України», 28% - Міністерству майна і земельних ресурсів Татарстану (у жовтні 2006 року передані в довірче управління ВАТ "Татнефть"), 8,6% - компанії «Татнефть» (Татарстан), 1,2% акцій володіє ТОВ «Корсан», афільоване з групою «Приват».

19 березня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що Кабінет Міністрів України має намір найближчим часом призначити нове керівництво на ЗАТ “Укртатнафта” (Кременчуцький НПЗ). За її словами, “на жаль, це підприємство було в попередні роки, я маю на увазі 2007 рік, захоплено певною комерційною структурою, яка має всього 1,5 відсотка, а держава, яка після вчорашнього рішення суду має 62%, - не має там ні менеджменту, ні представництва, нічого”.

“Проведені абсолютно законні і легальні збори акціонерів Кременчуцького НПЗ... і ми узяли певний тайм-аут, і в найближчий день ми призначимо керівництво, і нафтопереробний завод одержить дійсно державне управління... і завод буде завантажений сировиною”, - сказала вона.

Антимонопольний комітет України 24 березня порушив справи проти ЗАТ «ЛІНІК» (Лисичанський НПЗ, Луганська область) і ЗАТ «Укртатнафта» (Кременчуцький НПЗ, Полтавська область) за ознаками зловживання монопольним положенням на загальнодержавному ринку нафтопродуктів. За словами голови АМК Олексія КОСТУСЄВА, попередній аналіз ситуації за період з кінця 2007 року по лютий 2008 свідчить про необгрунтоване підвищення цін цими оптовими операторами ринку нафтопродуктів.