Ющенко змінив склад наглядової ради Ощадбанку (список)

Указ розміщено на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО змінив склад наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України». Відповідний указ № 272/2008 В.ЮЩЕНКА розміщений на офіційному сайті Президента. Зокрема, В.ЮЩЕНКО призначив членами наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України заступника Глави Секретаріату Президента України Андрія ГОНЧАРУКА, заступника глави Секретаріату Президента України - уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України Ігоря ПУКШИНА. Указом також припинено повноваження членів наглядової ради О.МОРОЗОВА та О.РИБАЧУКА. Крім того указом затверджено членами наглядової ради відкритого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України»: Керівника Головної служби забезпечення зв`язків з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України Секретаріату Президента України Яна БЕРНАЗЮКА, керівника Головної служби соціально-економічного розвитку Секретаріату Президента України Романа ЖУКОВСЬКОГО та заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Андрія ПИШНОГО.

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