ДПАУ спростила процедуру декларування доходів, з яких нічого не візьмеш

Державна податкова адміністрація України спростила процедуру декларування доходів, із яких не передбачена сплата податків.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПАУ, переданому агентству УНІАН.

За ініціативою голови ДПАУ Сергія БУРЯКА на розгляд Кабінету міністрів було винесено питання спрощення декларування доходів, із яких, за законодавством, не передбачена сплата податку (оподатковується за нульовою ставкою), зокрема, зі спадку й подарунків, одержаних від осіб першого ступеня спорідненості (подружжя, батьки, діти).

Кабмін, зазначили в ДПАУ, на своєму засіданні 26 березня прийняв пропозицію про те, що “зобов`язання платника податку, який одержав дохід у вигляді спадку (подарунка), який за законом України „Про податок із доходів фізичних осіб” оподатковується за нульовою ставкою, вважається виконаним, якщо такий платник не має інших підстав для подачі декларації”.