Екс-заступник начальника міліції Одеської області причетний до нападу "тітушок" біля ОДА - прокуратура

Зокрема Фучеджі підозрюють у причетності до нападу "тітушок" на активістів та журналістів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив заступник прокурора області Павло Закерничний.

За його словами, за фактом названих подій було відкрито два кримінальні провадження: за фактом побиття громадян, серед постраждалих - співробітники ЗМІ, а також - за фактом дій співробітників міліції. Закерничний зазначив, що 2 тижні тому прокуратурою області було заслухано звіти про результати розслідування, після чого ухвалено рішення про об'єднання цих справ і передачу до слідчого управління прокуратури області.

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«Це дало позитивні результати. Сьогодні ми оголошуємо перші підсумки. Проведено низку оперативних і слідчих заходів - обшуки, допити й інше. Вдалося встановити, що до тих подій причетний один із колишніх керівників УВС області Дмитро Фучеджі», - сказав Закерничний.

Він нагадав, що Фучеджі оголошений у розшук, як особа, яку підозрюють у причетності до подій в Одесі 2 травня 2014 року, коли внаслідок масових заворушень загинули 48 людей.

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого 2014 в Одесі біля ОДА молодики з битами побили журналістів та учасників акції «Досить стріляти», серед яких були жінки та люди похилого віку. Молодики почали бити журналістів із криками «Бити по головах і по камерах». Постраждали кілька співробітників ЗМІ, активіст і пастор Кірхи святого апостола Павла, заступник єпископа Німецької євангелічно-лютеранської церкви України Андрій Гамбург. Міліція не вжила жодних заходів для затримання зловмисників.