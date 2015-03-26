Автобус, що підірвався під Горлівкою, нелегально перевозив людей через лінію розмежування

Вісьмох поранених людей доправили до лікарні, йдеться в сюжеті ТСН.

Автобус, що прямував полями в обхід блокпостів, підірвався на протитанковій міні в районі Майорська. Усі загиблі від вибуху – жінки віком від 35 до 45 років.

Водій уцілів і стверджує, що поїхав полями навпростець. За даними міліції, більшість із 26 пасажирів цього рейсу не мали перепусток. Саме тому водій намагався потрапити у підконтрольну терористам Горлівку в об'їзд блокпоста.

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Рухався він ґрунтовими дорогами, які на під'їзді до Горлівки сепаратисти замінували.

Легковику, що їхав перед бусом, вдалося проскочити, а от автобус заднім колесом наїхав на протитанкову міну.