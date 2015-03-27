Статус учасника бойових дій отримали вже понад 22 тисяч бійців АТО

Про це повідомив голова Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції Артур Дерев‘янко на брифінгу перед початком урядової гарячої лінії, повідомили УНІАН в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

Він повідомив, що матеріали про надання статусу учасника бойових дій особам, які брали участь у проведенні антитерористичної операції, розглядала міжвідомча комісія.

«Відбулося 28 засідань, розглянуто 22 тис. 657 справ, по 22 тис. 397 з них прийнято рішення про надання статусу учасника бойових дій. Матеріали щодо 222 осіб направлено на доопрацювання, 27 особам відмовлено в надані такого статусу», - зазначив Дерев‘янко .

При цьому він повідомив, що спрощено процедуру отримання статусу учасника бойових дій для тих, хто брав участь в АТО.

За його словами, постановою Кабінету міністрів України від 4 лютого 2015 р. № 104 «Про внесення змін до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення» змінено повноваження міжвідомчої комісії з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, утвореної Державною службою у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, та відповідних відомчих комісій силових структур.

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Дерев‘янко зазначив, що відтепер встановлювати статус учасника бойових дій військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу та працівникам Міноборони, МВС, Національній гвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Адміністрації Держприкордонслужби, Адміністрації Держспецтрансслужби, Управлінні державної охорони, Адміністрації Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, які брали безпосередню участь в АТО або забезпеченні її проведення, будуть відомчі комісії, що створені в кожному з цих міністерств та інших державних органів.

«Ця постанова дає можливість присвоювати статус учасника бойових дій безпосередньо у відомчих комісіях, що спростить надання статусу та проходження документів більше ніж наполовину», - зазначив Дерев‘янко.

Голова Держслужби пояснив, що міжвідомча комісія на сьогодні розглядає і буде «розглядати спірні питання, які виникають або повинні бути вирішені в міжвідомчому просторі». Це можуть бути такі справи, коли військовослужбовці перейшли зі служби в Нацгвардії до Міноборони, або були добровольцями, а потім підписали контракт тощо. Також міжвідомча комісія буде розглядати питання щодо цивільних осіб.