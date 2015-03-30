У Сімферополі невідомі розносять "повістки на суботник" - соцмережі

Як повідомляє Крим.Реалії, про це пишуть сімферопольці в соціальній мережі Facebook.

«Ось такі повістки для явки на суботник розносять по квартирах, в разі неявки загрожують штрафом, але на підставі чого штраф, не пояснюють. При врученні позначають, хто отримав повістку, другу відмітку, сказали, що будуть ставити на самому суботнику», - повідомив кримчанин, який опублікував фотографію повістки.

За словами кримчан, люди, які розносять листівки, не представляються і не показують жодних посвідчень, тому про їх приналежності до будь-якої організації можна тільки здогадуватися. Це не заважає незнайомцям робити якісь позначки, відзначаючи, хто з мешканців будинку взяв "повістку" на суботник.

Читайте такожВ окупованому Криму ще одного учасника акції пам'яті Шевченка засудили до "обов'язкових робіт"«Розносили по всіх квартирах. Це був молодий хлопець у спортивній формі. Зазначив собі, що у нього взяли листівку, і записав номер квартири. Можливо, потім буде перекличка на самому суботнику, і відзначать, хто прийшов», - розповіла мешканка центрального району Сімферополя.

Прикметно, що на листівці, яка запрошує на «загальнокримський суботник», знаходиться логотип Криму, розроблений ще до анексії півострова Росією.

Від мешканців вимагають не тільки особистої участі: в повістці записаний перелік інвентарю і матеріалів, які необхідно принести з собою. У тому числі від «добровільних» учасників суботника організатори очікують отримати урни, саджанці, труби, цемент, щебінь, лопати та шини "в необмеженій кількості".