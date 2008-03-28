Єхануров радить вводити в корзину валют євро і російський рубль

Міністр оборони України Юрій Єхануров вважає, що потрібно починати вводити в корзину валют євро і російський рубль. Таку думка він, як професор економіки, висловив в інтерв`ю Главреду, коментуючи ситуацію з доларом.

«Скажу як професійний економіст: на мій погляд, цілком можна було б починати вводити в корзину валют євро і російський рубль. Спочатку це робити в невеликих дозах і поступово переходити, враховуючи, який у нас експорт в зону рубля і євро. Тобто здійснювати таку політику, але оголосити її для того, щоб не було ніяких спекуляцій. Хоча спекуляції на валюті – це вічна тема», - сказав Єхануров.

Він відзначив, що це рішення повинні ухвалити Президент, прем`єр-міністр, міністр фінансів і глава Нацбанку.