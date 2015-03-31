Місія ОБСЄ відвідала одну зі шкіл Донецька: вчаться 100 учнів з 500, вчителям востаннє платили у листопаді

Про це йдеться у звіті місії за 30 березня, опублікованому сьогодні ввечері.

Директор школи повідомив членам місії, що заклад відновив роботу 16 березня.

Читайте такожПонад 70 тис. дітей з Донбасу проживають за межами своїх населених пунктів За його словами, до навчання повернулися близько 100 учнів з 500, а також усі 38 педагогів, переважно жінок. Як сказав директор, востаннє вчителі отримували виплати у листопаді 2014 року від структур так званої "ДНР".

Також у звіті зазначається, що спеціальна моніторингова місія відвідала Широкине, де зафіксувала нові руйнування.

Спостерігачі оглянули приміщення місцевої школи.

"Західна стіна школи була зруйнована після прямого вогню по будівлі, що також спричинили до руйнування даху школи", - сказано в звіті.

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявляв, що 50-60% будівель у Широкиному зруйновані від обстрілів.