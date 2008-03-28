60% отруєнь серед українських дітей спричинені алкоголем

В Україні 60% отруєнь серед дітей спричинені алкоголем і 20% - токсичними речовинами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на підсумковій колегії МОЗ України повідомив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ.

За його словами, це пояснюється “відсутністю структурованої політики держави щодо алкоголю та наркотиків, яка відчутно впливає на раннє залучення до вживання алкоголю і наркотиків дитячого населення та молоді”.

В.КНЯЗЕВИЧ вважає, що в Україні відсутній реальний вплив за алкогольною поведінкою дітей та молоді. “На відміну від цивілізованих країн світу, Україна і досі не має основ законодавства щодо алкоголю, наркотиків чи психотропних речовин”, – зауважив міністр.

За його інформацією, незважаючи на такі тривожні дані, “в Україні немає жодного дитячого токсикологічного центру для надання кваліфікованої допомоги”.