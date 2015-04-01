СБУ запобігла теракту на Придніпровській залізниці

У Дніпропетровській області СБУ спільно з міліцією попередила вчинення диверсії на Придніпровській залізниці.

31 березня правоохоронці виявили встановлений диверсантами саморобний вибуховий пристрій на залізничному перегоні «Новомосковськ-Самарівка», повідомляє прес-служба СБУ. Читайте такожУ Харкові терористи підірвали залізничні колії під потягом "Зловмисники розмістили тротилову шашку з бойовим запалом під рейкою на залізничній колії, якою невдовзі мав прослідувати пасажирський потяг", - сказано в повідомленні. Саморобний вибуховий пристрій знешкодили. В СБУ встановлюють осіб, які готували злочин. Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ перешкодила бойовикам підірвати школу на Луганщині.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter