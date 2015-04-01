СБУ запобігла теракту на Придніпровській залізниці
03:03, 01 квітня 2015Суспільство
491 0
У Дніпропетровській області СБУ спільно з міліцією попередила вчинення диверсії на Придніпровській залізниці.
Вибухівка була розміщена під рейкою на колії, по якій мав проїхати пасажирський потяг / sbu.gov.ua
31 березня правоохоронці виявили встановлений диверсантами саморобний вибуховий пристрій на залізничному перегоні «Новомосковськ-Самарівка», повідомляє прес-служба СБУ.
Читайте такожУ Харкові терористи підірвали залізничні колії під потягом
"Зловмисники розмістили тротилову шашку з бойовим запалом під рейкою на залізничній колії, якою невдовзі мав прослідувати пасажирський потяг", - сказано в повідомленні.
Саморобний вибуховий пристрій знешкодили. В СБУ встановлюють осіб, які готували злочин.
Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ перешкодила бойовикам підірвати школу на Луганщині.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter