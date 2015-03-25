СБУ перешкодила бойовикам підірвати школу на Луганщині

Про це повідомив речник АТО у Луганській області Руслан Ткачук на своїй сторінці у Фейсбук.

"Три бандити з міста Приволля (Лисичанський район), підготовлені у спецшколах сумнозвісної "ЛНР", розробляли план з підриву будівлі школи та будинку відпочинку. У своєму схроні диверсанти-терористи зберігали міни, які й були виявлені українськими спецназівцями", — йдеться в повідомленні.

Читайте такожЗа останню добу найбільш напружена ситуація зберігалася в Авдіївці - Інформаційний спротив

Окрім того, повідомляється, що кількома днями тому на обочині автотраси Лисичанськ - Артемівськ оперативна група СБУ Управління СБУ у Луганській області знешкодила вибуховий пристрій спрямованої дії, який терористи замаскували під вогнегасник.

"Набитий вибухівкою та елементами ураняження він був присипаний землею. З огляду на небезпеку транспортування вибухового пристрою піротехніки прийняли рішення знешкодити його на місці", - додав речник АТО.