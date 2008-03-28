Упізнали третього моряка з судна Нафтогаз-67

Упізнано тіло третього члена екіпажу українського судна «Нафтогаз-67», затонулого в Гонконзькій протоці 22 березня.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в оперативному штабі в кримському селищі Чорноморське, це старший механік Віталій Великий, 1972 року народження. Як зазначається в розданих раніше журналістам відомостях про членів екіпажу судна «Нафтогаз-67», у В.Великого залишилася дружина і дві дочки, 1997 і 2004 років народження. Старший механік проживав у селищі Чорноморське.