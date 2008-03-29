Тарута запропонував полякам спільно створити індустріальну зону

Голова Ради директорів корпорації «Індустріальний Союз Донбасу» Сергій ТАРУТА запропонував польським бізнесменам взяти участь у проекті створення індустріальної зони в Алчевську.

Як передає кореспондент УНІАН, така пропозиція була зроблена під час українсько-польського економічного форуму, який пройшов сьогодні в Києві, за участю прем`єр-міністрів України і Польщі Юлії ТИМОШЕНКО і Дональда ТУСКА.

«Ми в Алчевську плануємо створення, і я думаю, що ми зможемо цього року вже частково реалізувати, створення великої індустріальної зони. Це близько 1 тис. га, з повною наявністю всіх інженерних мереж, всієї енергетичної інфраструктури і зі спрощеною процедурою отримання необхідних дозволів для виділення землі в рамках законодавства», - наголосив С.ТАРУТА.

Він відзначив, що ІСД може виступити гарантом участі польських бізнесменів, як у капіталі, так і в інших формах.

Також С.ТАРУТА наголосив, що розглядається декілька українсько-польських проектів, зокрема, щодо інвестицій польського капіталу в створення компанії з виробництва міді, а також проект, що стосується ринку нафтопродуктів.

Довідка УНІАН. Корпорація «Індустріальний Союз Донбасу» є однією з найбільших металургійних компаній регіону Центральної і Східної Європи. За підсумками минулого року корпорація «ІСД» увійшла до тридцятки найбільших виробників сталі у світі за версією Міжнародного інституту чавуну і сталі. До Корпорації «ІСД» входять наступні металургійні активи: ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» (м.Алчевськ, Україна); ВАТ «Алчевськкокс» (м.Алчевськ, Україна); ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат імені Ф.Е.Дзержинського» (м.Дніпродзержинськ, Україна); «ISD-Dunaferr» (м.Дунайварош, Угорщина); «ISD – Huta Czestochowa» (м.Ченстохов, Польща). Корпорація «ІСД» заснована в 1995 році. Головний офіс розташований у місті Донецьку (Україна).