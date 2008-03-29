Тимошенко доможеться ввезення імпортного м`яса без мита
Про це вона повідомила польським бізнесменам
Уряд планує створити умови для ввезення в Україну 350 тис. тонн імпортного м`яса.
Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила на українсько-польському економічному форумі, що проходить сьогодні в Києві.
Вона повідомила, що планується ухвалення спеціального закону, який дасть можливість ввезти до України це м`ясо без імпортного мита.
Це, за словами прем`єра, необхідно зробити через існуючий на ринку дефіцит м`яса.
«Наше повне сприяння для вас абсолютно забезпечене», - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до польських бізнесменів.
Зазначимо, з кінця минулого року м`ясо подорожчало в середньому в два рази, через зростання цін на зерно, енергоносії тощо.
За даними Мінагрполітики, в 2007 році імпорт м`яса до України становив 207 тис. тонн. У 2008 році планується імпортувати близько 200 тис. тонн м`яса - близько 150 тис. тонн яловичини і 50 тис. тонн свинини.