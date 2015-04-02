У штабі АТО запевняють, що "Айдар" не має стосунку до захоплення хлібзаводу на Луганщині

Речник штабу АТО Андрій Лисенко наголосив, що батальйон "Айдар" не має жодного стосунку до захоплення приміщення хлібокомбінату в Луганській області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.

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"У засобах масової інформації була розповсюджена інформація про захоплення військовослужбовцями батальйону "Айдар" приміщення хлібокомбінату у селищі Петрівка Станично-Луганського району Луганської області. Унаслідок проведення перевірки, встановлено, що бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" перебувають на своїх позиціях та виконують бойові завдання", - повідомив Лисенко.

Він зауважив, що озброєні люди, які займаються мародерством та рейдерськими атаками, не мають жодного стосунку до цього бойового підрозділу.