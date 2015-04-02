У штабі АТО запевняють, що "Айдар" не має стосунку до захоплення хлібзаводу на Луганщині
У штабі зазначили, що озброєні люди, які займаються мародерством та рейдерськими атаками, не мають жодного стосунку до батальйону.
Речник штабу АТО Андрій Лисенко наголосив, що батальйон "Айдар" не має жодного стосунку до захоплення приміщення хлібокомбінату в Луганській області.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Києві.
Читайте також"Айдарівці" захопили хлібозавод на Луганщині, Москаль вимагає реакції Генштабу
"У засобах масової інформації була розповсюджена інформація про захоплення військовослужбовцями батальйону "Айдар" приміщення хлібокомбінату у селищі Петрівка Станично-Луганського району Луганської області. Унаслідок проведення перевірки, встановлено, що бійці 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" перебувають на своїх позиціях та виконують бойові завдання", - повідомив Лисенко.
Він зауважив, що озброєні люди, які займаються мародерством та рейдерськими атаками, не мають жодного стосунку до цього бойового підрозділу.