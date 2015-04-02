Українців попередили про затримки у виготовленні закордонних паспортів

Про це повідомили в прес-службі Державної міграційної служби. "Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів", яке є виробником бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон і здійснює персоналізацію цих бланків, проінформувало Державну міграційну службу про вихід з ладу обладнання, на якому здійснюється персоналізація", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, поломка обладнання призвела до зменшення виробничих потужностей підприємства до 4,5 тис. паспортів на добу. Разом з тим щодня підрозділи міграційної служби оформляють понад 8 тис. заяв громадян про оформлення паспорта для виїзду за кордон.

Тому до відновлення виробничих потужностей на поліграфкомбінаті "Україна" можливі затримки в оформленні закордонних паспортів та порушення встановлених законодавством строків їх оформлення, підкреслили в міграційній службі.