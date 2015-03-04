У міграційній службі заявили, що вартість закордонного паспорта може зрости

Вартість оформлення паспорту для виїзду за кордон нового зразка, оформлення якого розпочалося з початку 2015 року, може бути збільшена.

Про це повідомила заступник керівника Державної міграційної служби Тетяна Нікітіна під час виступу на засіданні парламентського комітету з євроінтеграції, відповідаючи на запитання про можливість зниження цієї ціни, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Вартість бланка закордонного паспорта визначає не Державна міграційна служба, а поліграфкомбінат "Україна"", - нагадала представниця ДМС.

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За її словами, до цього може призвести здорожчання витратних матеріалів.

"Вартість матеріалів, які поліграфкомбінат використовує для виробництва бланків, зараз збільшується. Комбінат нас вже офіційно поінформував про це, і це – дуже серйозне питання. Тому про здешевлення наразі не йдеться. Можливо, навпаки, буде здорожчання ближчим часом", - заявила вона.

Як відомо, наразі вартість бланка паспорту для виїзду за кордон, обладнаного біометричним чипом, становить 261 грн.