У Свято-Володимирівському соборі Луганська відкрили пекарню
06:49, 30 березня 2008Суспільство
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Освятив митрополит
У Свято-Володимирівському соборі м. Луганська відкрили пекарню, побудовану на пожертви громадян.
Як передає кореспондент УНІАН, у пекарні випікатимуть хліб пшеничний та житній за старовинними рецептами. У неділю, 30 травня, хлібом частуватимуть прихожан. Нова пекарня забезпечуватиме хлібом учнів луганського духовного училища.
Освятив пекарню та перший свіжоспечений хліб митрополит Луганський та Старобільський ІОАНИКІЙ.
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