У Свято-Володимирівському соборі Луганська відкрили пекарню

У Свято-Володимирівському соборі м. Луганська відкрили пекарню, побудовану на пожертви громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, у пекарні випікатимуть хліб пшеничний та житній за старовинними рецептами. У неділю, 30 травня, хлібом частуватимуть прихожан. Нова пекарня забезпечуватиме хлібом учнів луганського духовного училища.

Освятив пекарню та перший свіжоспечений хліб митрополит Луганський та Старобільський ІОАНИКІЙ.