Увага! Під час візиту Джорджа Буша у Києві буде заборонено рух деякими вулицями

У Києві під час візиту Президента США Джорджа БУША 31 березня – 1 квітня буде заборонено рух деякими вулицями столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Зокрема, для проїзду будуть закриті: вул. А.Тарасової; перехрестя вул. Володимирської та Софійської до перехрестя вул. Михайлівської та Володимирівського проїзду; виїзд з провулку Рильського на Софійську площу; перехрестя вул. В.Житомирської та вул. Володимирської до будинку по вул. Володимирська, 13; перехрестя вул. Софійської та провулку Михайлівського до перехрестя вул.М.Житомирська та провулку Михайлівського; перехрестя вул. М.Житомирська та провулку Михайлівського до Володимирівського проїзду.

Також столична влада просить водіїв у вказаний період з метою зменшення заторових ситуацій вулицями міста обмежити користування приватним транспортом.