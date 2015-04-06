Близько 300 співробітників харківського авіазаводу мітингують, вимагаючи зарплати

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися о 8-й годині біля головної прохідної заводу та скандують: “Зарплату”.

Учасники акції запевняють, що не отримували зарплату з серпня 2014 року. За словами учасників акції протесту, частина робітників переведена на неповний робочий день. “Ані за квартиру заплатити, ані їжі купити, а люди тут працюють навіть сім'ями”, - наголосив один з робітників.

Читайте такожПід Будинком уряду мітингують близько тисячі шахтарівУчасники мітингу заявили, що готові перекрити вулицю Сумську, щоб привернути увагу до проблеми на заводі. У той же час профспілкові активісти Харківського авіазаводу на чолі з головою профспілки Михайлом Погорєловим час від часу виходять до мітингарів та закликають їх пройти на територію заводу, щоб провести там мітинг. За словами Погорєлова, всередині заводу робітників чекають заступник керівника Харківської ОДА та представники міської влади. Він запевнив, що на території заводу, а не на прохідній неподалік проїжджої частини вулиці Сумської, можна буде провести повноцінний мітинг і поставити питання як керівництву області, так і керівництву заводу. Погорєлов заявив, що у другій половині дня робітникам виплатять частину боргу за серпень 2014 року.

Частина робітників перейшла від прохідної на територію заводу. Мітинг триває.

Як повідомляли місцеві видання, робітники мітингували біля прохідної заводу ще в п'ятницю, і обіцяли в понеділок піти до ОДА.