ЗМІ: у Маріуполі вночі пролунав звук, схожий на потужний вибух
08:00, 07 квітня 2015Суспільство
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Потужний звук, схожий на вибух, було чути в центральній частині міста.
По Маріуполю прокотився звук, схожий на вибух / donbass-info.com
Близько 02:16 ночі жителі міста прокинулися від внезаного звуку, схожого на вибух, пише 0629.
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Подробиці події з'ясовуються.
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