ЗМІ: у Маріуполі вночі пролунав звук, схожий на потужний вибух

08:00, 07 квітня 2015
Суспільство
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Потужний звук, схожий на вибух, було чути в центральній частині міста.

По Маріуполю прокотився звук, схожий на вибух

Близько 02:16 ночі жителі міста прокинулися від внезаного звуку, схожого на вибух, пише 0629.

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Подробиці події з'ясовуються.

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