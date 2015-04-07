Завтра штормовий вітер принесе до України потепління

Протягом дня вона складе 6-13 градусів тепла, лише вночі ще буде прохолодно, на заході і півночі від 4 тепла до 3 морозу, на решті території 0-5 тепла. Циклон принесе в південну частину, східні області та центр України сильні дощі і штормовий вітер. На решті території опади будуть чергуватися з сухою погодою. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу будуть чергуватися з проясненнями. Температура повітря вночі від 3 тепла до 3 морозу, вдень 3-10 градусів тепла.

У північних областях істотні опади малоймовірні, лише на Сумщині очікується волога погода. Температура повітря вночі від 4 тепла до 2 морозу, вдень потеплішає до 6-13 градусів тепла.

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У центральній частиніочікуються дощі, місцями сильні опади, у Вінницькій області переважатиме суха погода. Вночі 1-6 тепла, вдень 7-13 градусів тепла.

У східних областях пройдуть дощі, місцями сильні. Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 7-13 градусів тепла.

У південній частині втримається складна погода з сильними дощами і штормовим вітром. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 7-13 градусів тепла.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень 9-12 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.