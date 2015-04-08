Завтра сильний вітер і антициклон звільнять Україну від дощів

Температура повітря протягом дня складе від 6-15 градусів тепла, на заході України до 0-5 градусів тепла, у східних областях. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині очікується ясна суха погода. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, вдень 8-15 градусів тепла.

У північних областях суттєві опади малоймовірні, лише на Чернігівщині та Сумщині пройдуть мокрий сніг і дощ. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 4-10 градусів тепла.

У центральній частинібуде переважати суха погода. Вночі 1-6 тепла, вдень 5-10 градусів тепла.

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У східних областях пройдуть дощі та мокрий сніг. Температура повітря вночі 0-5 тепла, вдень 3-8 градусів тепла.

У південній частині без істотних опадів. Температура повітря вночі 2-7 тепла, вдень 7-13 градусів тепла.

У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі 1-3 градуси тепла, вдень 5-11 градусів тепла.

Вітер в Україні очікується західний, 5-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.