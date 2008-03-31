В Херсонській області оголосили штормове попередження: +4 та сильний вітер

Незначне покращення погоди - лише 2 квітня

В Херсонській області через сильній вітер і дощ оголошено штормове попередження. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління МНС області, протягом 31 березня в південній частині України очікуються дощі, місцями сильні, грози, посилення північно-східного вітру 15-20 м/с. У другій половині 31 березня очікується хмарна погода, дощ, вітер північно-східний 13-15 м/с, подекуди пориви 15-17 м/с. Температура повітря 4 градусів тепла. Незначне покращення погодних умов очікується лише 2 квітня - вітер північно-східний 7-12 м/с, Температура повітря вночі 1-6 тепла, вдень 7-12 тепла.

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