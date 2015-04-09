Суд обрав прокурору Краматорська арешт з правом застави більше трьох мільйонів гривень

Краматорський міський суд Донецької області обрав прокурору Краматорська, його заступнику, а також начальнику одного з підрозділів Краматорського МВ УМВС України в Донецькій області запобіжний захід – тримання під вартою, з одночасним визначенням застави: працівнику міліції у сумі 360 тис. грн, а працівникам прокуратури – по 3 млн 45 тис. грн.

Як повідомляє Управління зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, запобіжний захід обрано за клопотаннями слідчого, погодженими з прокурором.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня в результаті проведених Генпрокуратурою спільно з СБУ заходів було затримано прокурора Краматорська, його заступника та начальника по боротьбі з економічними злочинами Краматорської міліції. Після затримання вказаних правоохоронців було проведено обшуки за їх місцем проживання та роботи.

«Під час цих слідчих дій вилучено грошові кошти, у тому числі предмети хабарів, а саме - 110 тис. доларів та 2 млн 750 тис. грн. Крім того, вилучено документи та записи, які беззаперечно свідчать про систематичне, щомісячне отримання хабарів від підприємців, які займались як легальним, так і нелегальним бізнесом», - повідомили у прес-службі ГПУ. Досудове розслідування здійснюють працівники Головної військової прокуратури.

6 квітня прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Facebook повідомив про те, що «наручники на прокурора міста одягли прямо під час церемонії представлення нового прокурора Донецької області. Операція відбулася в рамках боротьби з корупцією в зоні АТО».