ЗМІ: Молдова не пустила російських журналістів телеканалу "Звезда" в Придністров'я

Як пише DT.UA з посиланням Rzeczpospolita, Молдова не впустила на свою територію журналіста Олексія Головка, який працює на телеканалі збройних сил Росії "Звезда". Прикордонники затримали російську знімальну групу в аеропорту Кишинева, коли з'ясували, що вона планує поїхати в самопроголошене Придністров'я.

"Ми прилетіли в Молдову, щоб просто з Кишинева поїхати автомобілем в Тирасполь. Збиралися там зняти репортаж про економічну ситуацію в Придністров'ї, яке переживає ізоляцію з початку війни в Україні. Але доїхати до Тирасполя ми не змогли", - сказав Головко.

Він додав, що його не впустили в Молдову через "нестачу документів, які підтверджують мету візиту".

Читайте такожБританський аналітик назвав головною метою російської пропаганди інформаційне "багно"

Це не вперше, коли російські пропагандисти не можуть потрапити на молдовську територію. Минулого разу Кишинів не впустив в країну Дмитра Кисельова і головного редактора редакції новин телеканалу "Россия 1". Їм заборонили в'їзд на 5 років. У відповідь МЗС Росії нагадав Молдові про Україну через видворення пропагандистів.

Видання зазначає, що сепаратистська "республіка" опинилася поза контролем влади Молдови в 1990 році через втручання Росії. 25 років тому в сепаратистському регіоні мешкало 550 тис. людей. Самопроголошену незалежність країни не визнала жодна країна світу.