Аваков анонсував дату прибуття американських інструкторів в Україну
20 квітня у Львівській області на Яворівському полігоні розпочнуться спільні навчання-тренінги 173-ї повітряно-десантної бригади армії США, в складі 290 американських десантників, та бойових підрозділів Нацгвардії.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.
”Домовленість про спільні навчання військових було досягнуто під час переговорів президента України Петра Порошенка і віце-президента США Джо Байдена. У Кабміні і Нацгвардії ми закінчили підготовчі роботи”, - зазначив Аваков.
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За його словами, тренінги відбуватимуться за участю 900 бійців Нацгвардії.
”Три потоки з 300 нацгвардійців. Три потоки по 8 тижнів. Потім спільні навчання”, - пояснив він.
У навчаннях візьмуть участь підрозділи Нацгвардії ”Азов”, ”Батальйон ім. Кульчицького”, ”Ягуар”, ”Омега” та інші частини з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Львова, Івано-Франківська та Вінниці.
”Після завершення навчань у розпорядження підрозділів Нацгвардії, які пройшли навчання, американські партнери нададуть спеціальну амуніцію і засоби зв`язку”, - додав Аваков.