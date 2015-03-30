Аваков анонсував дату прибуття американських інструкторів в Україну

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

”Домовленість про спільні навчання військових було досягнуто під час переговорів президента України Петра Порошенка і віце-президента США Джо Байдена. У Кабміні і Нацгвардії ми закінчили підготовчі роботи”, - зазначив Аваков.

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За його словами, тренінги відбуватимуться за участю 900 бійців Нацгвардії.

”Три потоки з 300 нацгвардійців. Три потоки по 8 тижнів. Потім спільні навчання”, - пояснив він.

У навчаннях візьмуть участь підрозділи Нацгвардії ”Азов”, ”Батальйон ім. Кульчицького”, ”Ягуар”, ”Омега” та інші частини з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Львова, Івано-Франківська та Вінниці.

”Після завершення навчань у розпорядження підрозділів Нацгвардії, які пройшли навчання, американські партнери нададуть спеціальну амуніцію і засоби зв`язку”, - додав Аваков.