У Донецькій області СБУ затримала розвідника бойовиків

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"23-річний уродженець Горлівки на прізвисько "Зима" зізнався, що проходив спецпідготовку в навчальному центрі бойовиків під керівництвом офіцера іноземної спецслужби на прізвисько "Адольф". Зокрема, його навчили вести артилерійський вогонь з 122-мм гаубиці Д-30, яка призначена для обстрілу бліндажів та укріпрайонів. Саме про такі об'єкти бойовик збирав відомості на українській території", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожОдин з організаторів захоплення Луганської СБУ живе в Німеччині та матеріально допомагає бойовикам - журналіст

За словами найманця, за участь у бойових діях він отримував заробітну плату.

"Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - зазначили у спецслужбі.