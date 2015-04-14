У Донецькій області СБУ затримала розвідника бойовиків
У ході спецоперації контррозвідка СБУ затримала розвідника терористів, який збирав військові відомості в контрольованому українською владою районі Донецької області.
Про це повідомила прес-служба СБУ.
"23-річний уродженець Горлівки на прізвисько "Зима" зізнався, що проходив спецпідготовку в навчальному центрі бойовиків під керівництвом офіцера іноземної спецслужби на прізвисько "Адольф". Зокрема, його навчили вести артилерійський вогонь з 122-мм гаубиці Д-30, яка призначена для обстрілу бліндажів та укріпрайонів. Саме про такі об'єкти бойовик збирав відомості на українській території", - йдеться в повідомленні.
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За словами найманця, за участь у бойових діях він отримував заробітну плату.
"Стосовно нього відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії", - зазначили у спецслужбі.