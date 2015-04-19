У Львові чоловік "замінував" квартиру сусідів



Як повідомили УНІАН у Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 18 квітня о 22:56 невідома особа на телефон чергового Львівського міського управління міліції повідомила про те, що квартира на вулиці Медової Печери у Львові замінована і буде здійснено вибух. Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

На місце події були направлені основні підрозділи сил цивільного захисту області і міста Львова у складі 19 осіб та 6 одиниць техніки.

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Місце події було огороджено, виставлено охорону, припинено доступ сторонніх осіб. Працівниками ГУ МВС України у Львівський області в ході проведення оперативно-розшукових заходів було затримано особу, яка надала неправдиве повідомлення про скоєння вибуху. Ним вияви вився сусід мешканців «замінованої» квартири.

Роботи на місці події завершено о 23:35, вибухового пристрою не виявлено.

Правоохоронці встановлюють мотиви з яких чоловік надав неправдиве повідомлення про замінування.