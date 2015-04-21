Пулітцерівську премію отримали автори розслідувань про лобістів і репортажів про Еболу

Найбільшу кількість премій - у трьох категоріях - одержали журналісти The New York Times, повідомляє Радіо Свобода.

Премією у сфері міжнародної журналістики було відзначено репортажі газети з африканських країн - жертв епідемії лихоманки Ебола за «мужнє ведення репортажу з переднього краю».

Пулітцерівську премію одержав також позаштатний кореспондент The New York Times Деніел Берегулак за фотонариси з країн Західної Африки, які постраждали від Еболи.

Ще одну премію було присуджено журналістам газети за розслідування діяльності вашингтонських лобістів.

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Серед лауреатів - журналісти як провідних, так і місцевих американських видань.

Преміями було відзначено фоторепортаж про заворушення в Сент-Луїсі, спричинені вбивством поліцейськими афроамериканця, серія статей про домашнє насильство, публікації про проблеми в американській секретній службі і про зловживання в системі медичного страхування пенсіонерів.

Уперше Пулітцерівську премію одержала новинна служба Bloomberg за публікації про спроби корпорацій уникнути сплати податків.

У категорії художньої літератури премію було присуджено роману Ентоні Доерра «Світло, якого ми не бачимо».